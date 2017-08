Jefferson Mena está listo para regresar a las canchas

El jugador del Barcelona Sporting Club, Jefferson Mena, dio a conocer cómo avanza su proceso de recuperación que lo ha mantenido alejado de las canchas.“Ya estamos recuperados nuevamente, estamos volviendo al trabajo físico para estar a punto para entrenar normalmente, esta semana ya le metemos al trabajo del grupo… Fue una lesión que me molestaba mucho al momento de correr, y no me dejaba hacer nada”, manifestó el defensa colombiano.

Mena también se refirió al partido del BSC ante el Parlmeiras de Brasil que se jugará este miércoles, al indicar que le hubiera gustado viajar con el plantel para participar en el cotejo.

“Siempre quiero estar en los partidos, en los entrenamientos, es un poco duro en lo personal, pero creo que será un lindo partido, nosotros saldremos a proponer y a buscar los tres puntos”, expresó.