Huracán Irma afecta a haitianos que no cuentan con refugio

La llegada del “huracán” está afectando a la pobre barriada de Shada, ubicada al borde del río y en el corazón del Cabo Haitiano: a pocas horas del paso de Irma, ninguno ha sido informado del riesgo en que se encuentran. “Yo no sabía que iba a llegar un ciclón, porque no tenemos electricidad aquí, entonces no podemos recibir información”, explica Jacquie Pierre, señalando su pequeño televisor, cubierto con un mantel. Desde comienzos de año, a esta joven de 25 años se le ha inundado dos veces su casita y la sola mención del paso de un huracán de categoría cinco por allí, le aterroriza.

“Tengo miedo, pero no solo por mi vida y la de mis hijos, también por todo el mundo”, asegura, mientras se aferra fuertemente a su niña de tres años. Al escuchar los comentarios de su vecina, Pierre Valmy asoma la cabeza desde su refugio, rudimentariamente construido con placas y tablas de madera.

“A menudo, el agua se desborda e invade toda la zona, pero nunca por un huracán”, asegura Valmy. “Si un gran ciclón va a llegar hasta aquí, es el fin del mundo para nosotros”, se lamenta este hombre, con la mirada perdida.

“Ahora que sé que se acerca un huracán, voy a guardar mis papeles importantes en una bolsa de plástico y la pegaré en lo alto de la estructura, porque solo tengo esta casa y ningún lugar al que ir”, dice, señalando con el dedo la delgada viga que sostiene la pieza donde vive con su mujer y sus dos hijos.

REFUGIOS.

El centro de operaciones de urgencia, ubicado en la periferia de la segunda ciudad de Haití, no ha lanzado campañas de sensibilización a los habitantes porque los equipos de la protección civil están enfocados en contabilizar los equipos y personal disponible. Además como el mandato de la misión de la ONU termina en octubre, los cascos azules han puesto fin a sus operaciones, dejando al país caribeño sin la maquinaria pesada que ha servido para atender las inundaciones estacionales que afectan la región.

“Desde la semana pasada, los comités locales recibieron la orden de informar a la población. Debemos reforzar la movilización mediática”, asegura Chandler, ante el desconocimiento generalizado de la llegada del huracán.

