Hernán Barcos “Por las declaraciones de nuestro presidente estoy más afuera que adentro de Liga”

Hernán Barcos, jugador de Liga de Quito, comentó sobre las lejanas posibilidades de continuar en el plantel para la próxima temporada 2018

“Siempre manifesté que tengo ganas de quedarme, pero como dice Esteban, hipotecar el Club es cosa ilógica porque yo no tengo ninguna oferta todavía que pueda decir una cosa de esas, yo tampoco dije quiero tanto porque no me lo preguntó, entonces como él dice no me puede renovar por mil motivos, seguramente serán los últimos partidos que tengo en Liga y lo trataré de aprovechar al máximo”, sostuvo.

Además expresó “Por las declaraciones de nuestro Presidente obviamente estoy más afuera que adentro”.

Al ser consultado por el partido que tendrán ante Deportivo Cuenca, Barcos manifestó “Es un rival difícil que también viene golpeado, pero sabemos que en su cancha se hacen fuerte, así que esperemos nosotros hacer nuestra parte y tratar de hacerlo de la mejor manera”.