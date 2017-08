Gustavo Jalkh: “Hay gente corruptible..., personas con precio”

El presidente del Consejo de la Judicatura y exsecretario particular del presidente Rafael Correa, Gustavo Jalkh Roben, pide a los ciudadanos: “Si alguien tiene una denuncia contra algún juez preséntenla, no encubriremos a nadie ni perseguiremos a nadie. Con las pruebas responderemos a la ciudadanía”.

¿El Consejo de la Judicatura está actuando de oficio para analizar sentencias de jueces en casos en que Odebrecht ha impugnado decisiones del Estado (por ejemplo, tributarias)?

Esto correspondería a las partes procesales hacerlo. El Consejo no puede intervenir no es parte procesal. El Consejo de la Judicatura tiene otro rol.., ni está en la investigación preprocesal y procesal penal que es el rol de la Fiscalía ni el de sentenciar que es el rol de los jueces, sí estaremos vigilantes con nuestras competencias disciplinarias para que en caso de negligencias o retrasos injustificados, activar nuestra potestad disciplinaria, que no implica cambiar sentencias.

¿La Judicatura no conocía del caso del conjuez Marco Maldonado, por la supuesta influencia del excontralor?

Hay una decisión que el juez toma, los 2.083 jueces toman decisiones, si alguien se hubiera quejado la Judicatura hubiera estado llamada a hacer un análisis del caso, pero nadie presentó una queja.

¿A cuántos jueces ha sancionado el Consejo?

Hay un sistema de denuncias que funciona, la ciudadanía se puede quejar. Muchas quejas terminan con ratificación de inocencia. Al pleno del Consejo le llegan unos 1.200 expedientes al año, de esos un 10% terminan con sanción, suspensión o destitución. Este año, 15 han sido destituidos, algunos varias veces.

Si hay un sistema de denuncias, ¿por qué los ciudadanos perciben que la justicia es corruptible?

Hay gente que es corruptible, por eso son los sistemas de control para evitar que alguien que empezó bien pueda dañarse en el camino… puede haber personas con precio.

La Contraloría era parte del sistema de control. ¿En la revolución ciudadana se desvió el sistema?

De esta experiencia en que el propio contralor está en cuestión, hay que ir más allá. Debe haber un control simultáneo, los órganos de control deben acompañar los procesos de contratación… Disminuir la discrecionalidad y aumentar la rendición de cuentas.

