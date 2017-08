Gustavo Jalkh asegura que correos no tienen valor legal

Pazmiño calificó esa actuación judicial como ilegal e inconstitucional, lo que habría provocado el disgusto de Correa, quien pidió a Mera que actuara. “Puedo asegurar que es cierto, yo recibí esa llamada para decirme precisamente eso, que me calle, que no salga a dar declaraciones públicas…”.

El defensor Público dijo, además, que las presiones también se dieron en reuniones con el régimen. “No dejaban de expresarme críticas…”.

La llamada de Alexis Mera que relata Pazmiño apareció recientemente en unos correos filtrados por el sitio web Factores de Poder, de la periodista venezolana Patricia Poleo, y que revelaría el supuesto intercambio de e-mails entre funcionarios de varias instituciones.

En las comunicaciones también es mencionado Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), quien aseguró conocer el perfil de quien estaría detrás de esa filtración que tendría como objetivo, según él, desprestigiar a la Función Judicial.

“Es alguien que opera desde el anonimato, porque su labor es rastrera, personaje de naturaleza intrigante, tránsfuga profesional, un canalla”, indicó Jalkh, quien cree que las recientes denuncias de que exjueces han sido separados de sus cargos por aparentes decisiones políticas del CJ y la filtración de supuestos correos oficiales, que revelarían falta de independencia de la justicia, tienen detrás intereses políticos y económicos que tratan de generar incertidumbre para controlar la Justicia en el país.

“El hackeo de cuentas, el robo de correos electrónicos es un acto delincuencial, por tanto carece de valor legal (…). Parece ser parte del hackeo de cuentas que se hizo a la Presidencia de la República y hay un proceso judicial en marcha para definir a los responsables”, explicó.

Sobre un mail que es parte de la filtración y del que Poleo habla que aparentemente Jalkh le informa a Correa que ha destituido a una jueza por dar paso al habeas corpusa Álvaro Noboa, el presidente del CJ no niega que existió el cruce de correos, pero aclaró que fue en el ámbito de sus competencias.

La jueza Yvonne Hernández aceptó el recurso interpuesto por Noboa y dejó sin efecto la orden de prohibición de salir del país que pesaba en su contra por supuesta evasión tributaria. Esa decisión le costó el puesto a la exmagistrada en el 2013.

“Lo que ahí dice (correo electrónico) no tiene ninguna implicación que vulnere la independencia de la justicia. Son temas de mi competencia, de competencia del CJ…”, apuntó Gustavo Jalkh.

Ayer, Noboa indicó que esperaba que la justicia actúe. “Las cosas que han hecho son actos que no necesitan ni siquiera acusación, sino que me imagino que el fiscal general del Estado tomará medidas al respecto; no soy hombre de venganza, pero sí de justicia…”. (I)

Juez suspendido

Proceso Gustavo Jalkh dijo que se ha abierto un expediente disciplinario contra el conjuez de la Corte Nacional Marco Maldonado, quien ayer fue suspendido provisionalmente. El expediente se desprende del análisis a un audio presentado en una audiencia pública en el que se menciona que el excontralor Carlos Pólit habría incidido en la decisión que tomó el juez respecto a una denuncia de la Comisión Anticorrupción sobre la Refinería del Pacífico.

Prensa Informa