Gustavo Diaz busca sorprender a Barcelona en el Monumental

Gustavo Diaz, Director Técnico de Universidad Católica, se refirió al partido que este viernes, a las 19h45, frente a Barcelona en el Estadio Monumental y sobre el nuevo refuerzo del club.

Con respecto al primer tema, el DT comentó “Tenemos un par de futbolistas que van a estar recuperados, pero tampoco han entrenado, pero eso también es una evolución positiva y sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, que tiene mucha categoría los jugadores, que tiene un gran entrenador, entonces sabiendo todo eso estamos estudiándolo mucho y trantando de aprovechar las oportunidades que nos deje el partido para traernos los tres puntos”.

Al ser consultado sobre el nuevo refuerzo (el uruguayo Guillermo De Los Santos) y los rumores con respecto a que en su lugar saldría Facundo Martínez el estratega dijo “Yo no tengo confirmación … por supuesto que estoy enterado pero lo que no tengo es confirmación manifestó.. Es verdad que se tocó el tema es verdad de Guillermo De Los Santos, no tengo la confirmación porque principalmente por respeto a la gente que esta involucrada en el tema, si realmente esto se da sería un préstamo, no sacar un jugador por otro”.

Además detalló “Ese tema sin duda se tocó y sí hay jugadores involucrados… El tema de Facundo, no se va a sacar un lugar y de paso a Facundo Martínez para traer a otro, el club no lo va a permitir, primero porque es el capitán del equipo, pero si ver la realidad que hoy hay un informe médico, también ver los tiempos de Facundo, ver la realidades y momentos del club, más que nada pedir prestado el cupo por un tiempo y después que él siga con nosotros, realmente si eso se ejecuta, que eso ha pensado el club”.

Sobre la trayectoria del joven uruguayo, De Los Santos, el DT sostuvo “La trayectoria habla por si mismo, es un futbolista que ha pasado por un club grande como Nacional, ha sido campeón con Defensor”.