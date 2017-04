Grupos políticos de oposición piden reconteo voto a voto en Ecuador

Tras los resultados dado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que da como ganador al candidato oficialista, Lenín Moreno, los dirigentes de los grupos políticos de oposición pidieron, el reconteo voto a voto.

Los dirigentes de los grupos políticos Lenín Hurtado, líder de Unidad Popular (ex MPD), y Lourdes Tibán, coordinadora del colectivo Transparencia Electoral, pidieron, además, realizar una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) y aseguraron que se mantendrán movilizados.

“Tendremos la verdad sobre lo ocurrido. Vamos a seguir movilizados, de eso no cabe duda, pero lo que ocurra en el país no será responsabilidad de los que nos movilicemos y lo haremos siempre pacíficamente, pero que no abusen, no se abuse de la paciencia de los ecuatorianos”, dijo Hurtado.

“Tiene que decirle al país quién es el responsable, quien manipuló el sistema informático, quién forjó actas”, cuestionó el dirigente.

Mientras Tibán, indicó que están esperando que el CNE abra las urnas para el conteo voto a voto; “pero ese voto tiene que ser comparativo con las actas que tiene la alianza CREO-SUMA”, dijo.

