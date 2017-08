Gaibor “No importa si crítican mi llamado a la selección”

El jugador del Club Sport Emelec, Fernando Gaibor, respondió a las críticas en torno a la nómina de convocados por el Director Técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Gustavo Quinteros para los compromisos ante Brasil y Perú por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

“No me gusta alabarme yo mismo, los resultados están ahí del trabajo que yo vengo haciendo durante todo el año… Yo estoy tranquilo, no importa si critican mi llamado o no, estoy agradecido con Dios, con el cuerpo técnico por haber confiado en mi”, expresó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar de titular en los dos encuentros, Gaibor sostuvo “Las posibilidades siempre van a estar y eso ya depende del cuerpo técnico yo voy con toda la ilusión, con toda la humildad si me toca esperar, si me toca jugar eso lo deciden ellos, yo voy con la mentalidad de aportar al grupo de tratar de hacernos fuertes para enfrentar a estos dos rivales y poder conseguir la mayor cantidad de puntos”.