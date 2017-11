Gabriel Schurrer “Me gustaría tener la posibilidad de regresar en algún momento”

Gabriel Schurrer confirmó que no continuará dirigiendo el Deportivo Cuenca para la próxima temporada, la decisión fue notificada a la Comisión Directiva tras una reunión que mantuvieron este miércoles.

“Yo solo he manifestado que no iba a continuar en el club para la siguiente temporada, eso ha sido lo que yo le he dicho a la Comisión Directiva”, explicó el estratega.

No obstante el DT dejó abierta la posibilidad de retornar en algún momento.

“Yo estoy muy agradecido con el club, muy agradecido a la gente, me gustaría tener la posibilidad de regresar en algún momento, una revancha aquí en el club porque lo siento así, pero bueno más que nada estoy feliz de haber elegido el Deportivo Cuenca y que el Deportivo Cuenca me haya elegido a mi”, explicó.

Schurrer manifestó que “No renovó porque hay circunstancias que ameritaban un cambio… Hay situaciones que hoy uno va a empezar a analizar a partir de la no continuidad”.