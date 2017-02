Fuerza Amarilla piensa en su siguiente rival en el Campeonato

Transcurrida la Tercera Fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol donde Fuerza Amarilla enfrentó al Deportivo Cuenca en el ‘Alejandro Serrano Aguilar’ en calidad de visitante con resultado poco favorable, se voltea la página de cara al partido con Clan Juvenil con la idea de corregir errores y obtener los 3 puntos en casa.

El DT Ángel Gracia destacó que la escuadra aurinegra tiene un juego posicional donde al realizar dichos movimientos “presionamos y tratamos de quitarle el balón al rival”. Tras analizar al ‘Expreso Austral’ sostuvo que tuvo sus oportunidades; sin embargo, “nosotros vamos a seguir trabajando y confiando en lo nuestro”.

El estratega comentó que lo que se busca es el máximo grado de rentabilidad y se lo gana con entrenamiento en micro ciclos. “Vamos a seguir corrigiendo para que el equipo tenga un rendimiento horizontal. A medida que va avanzando el campeonato va a ser más competitivo porque van a mejorar todos”, indicó.

De su lado, el DT de los morlacos, Gabriel Schürrer, mencionó que al enfrentar a Fuerza Amarilla -estiramos un poquito más- con relación al partido pasado. Y es que un plantel alterno le alcanzó a Independiente del Valle para vencer 1-0 a Deportivo Cuenca el pasado 5 de febrero. Los rayados están centrados en la revancha del jueves con Olimpia por Copa Libertadores, y el DT Alexis Mendoza dio descanso a sus titulares.

En Fuerza Amarilla no se duermen en los laureles, Cristhian Cuero, refiere que hay que seguir trabajando pensando en el próximo partido. Con él coincide el guardameta Fernando Fernández, quien sostiene que “a veces las injusticias no sabemos cómo tomarlas dentro del terreno de juego, tuvimos para empatar, lamentablemente no concretamos; pero luchamos hasta el final”.

Luís Alberto “Chucho” Bolaños mencionó que lo sucedido son cosas que pasan en el fútbol; por otro lado, Wagner Valencia, reiteró que el equipo tuvo varios acercamientos de gol “esto es de 90 minutos, se hizo un buen partido, debemos seguir trabajando para enfrentar a Clan Juvenil y que los 3 puntos se queden en casa”. Ese partido corresponderá a la Cuarta Fecha del Campeonato Nacional.