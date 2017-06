Finanzas habría pagado al BCE con acciones ‘de CFN y Pacífico’

Tras varios cambios jurídicos y movimientos financieros, el Banco Central del Ecuador (BCE) habría pasado a ser el nuevo dueño de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y del Banco del Pacífico.

Esto, luego de que el Gobierno pagara parte de una obligación que tenía con el Central con acciones de dicha entidad financiera. Según varios expertos, eso se puede constatar en el Boletín Monetario Semanal del BCE que fue publicado –con retraso– el 30 de mayo. En el documento se registra la reducción de la obligación que tenía Finanzas con el BCE desde octubre del 2015 y que ascendía a $ 5.866,7 millones y que ahora baja a $ 3.727,5 millones.

De acuerdo con la publicación Carta Semanal de Cordes, “para reducir la deuda, el Gobierno otorgó acciones de Otras Sociedades Financieras (presumiblemente de la CFN) al BCE por un monto de $ 1.683 millones y acciones de Otras Sociedades de Depósitos (posiblemente del Banco del Pacífico o del Banco de Desarrollo del Ecuador) por $ 452 millones.

Para Luis Espinosa Goded, catedrático de la Universidad San Francisco (USFQ), “lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha dado a la CFN en pago por las deudas que tenía, ahora el dueño es el BCE”, explicó.

Según Espinosa Goded, la operación puede traer graves consecuencias, pues significa que una entidad como la CFN con problemas de morosidad pasa al Banco Central, que eventualmente podría tener que respaldar a la entidad con los activos que maneja. Otro tema de preocupación es la valoración de las acciones. Espinosa dijo que Pacífico fue valorado y tenía acciones por $ 450 millones. Sin embargo, la CFN, hasta diciembre del 2016 no tenía acciones. Estas se concretan luego de la Resolución 307 2016 F de la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera del 2 de diciembre pasado.

Según el texto las entidades como la CFN pueden tener un capital autorizado que es el monto hasta el cual las entidades pueden aceptar suscripciones o emitir acciones. Según la normativa, el capital de estas entidades es propiedad del Estado ecuatoriano, representado por el ente rector de las Finanzas, es decir el Ministerio u otros organismos según corresponda. Se indica que estas acciones no podrán ser transferidas al sector privado. Esto último significa que no pueden hacerse líquidas fácilmente. En todo caso, Espinosa Goded consideró que la valoración de la CFN en $ 1.600 millones, no ha sido técnica y transparente, como sí lo fue, la del Pacífico.

El cambio también fue posible luego de que hace pocos días el BCE actualizara su metodología de la Información y en la que se permite registrar las acciones como créditos. El cambio fue de autoría de Madeleine Abarca, entonces gerenta del BCE, y Verónica Artola, subgerenta de Programación. Artola se convirtió ayer en la nueva gerenta del BCE.

450 millones de dólares es el valor de las acciones del Pacífico.

