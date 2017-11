Este martes 28 de noviembre se podría aprobar la Proforma Presupuestaria en la Asamblea

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, convocó a la sesión No. 486 del Pleno, para este martes 28 de noviembre, a las 9h45, con el fin de analizar la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico del próximo año y la Programación Cuatrianual 2018 -2021.

La Proforma tiene informe favorable de la Comisión de Régimen Económico. Asciende a 34.818,13 millones de dólares, monto que representa una reducción de 5,34 % respecto a la Proforma 2017, mientras que la deuda pública consolidada se ubica en el 28,8 % del Producto Interno Bruto.

El precio promedio del barril de petróleo se fija en 41,92 dólares, superior en 23 centavos respecto al estimado para el año 2017, que fue de 41,69 dólares. La producción se estima de 196,5 millones de barriles, de los cuales 139,5 millones serían exportados. Existe un incremento relevante en la producción de petróleo en 2019 y 2020, que responde a la previsión de iniciar la producción en el campo ITT.

Las asignaciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) alcanzan los 3 mil 517 millones, que incluye el 21 % de ingresos permanentes y el 10 % de no permanentes. Este monto también comprende los recursos por las transferencias de nuevas competencias y por el cumplimiento de las Leyes No. 010 y 047, relativos a la participación en las rentas por explotación e industrialización de recursos naturales no renovables.

En las preasignaciones se observa un incremento de 9,68 %, con respecto a la Proforma 2017. Se cumple con el incremento progresivo de 0,5 % para educación inicial, básica y bachillerato, así como para el Sistema Nacional de Salud y las preasignaciones previstas para educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Esta asignación asciende a 993,8 millones de dólares, que muestra un incremento de 11,3 % con respecto a 2017. Además, se asignan alrededor de 7 mil 198 millones de dólares para políticas de igualdad a favor de la niñez y adolescencia, equidad de género, discapacidades, adultos mayores y jóvenes.

Prensa Informa