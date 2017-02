Estado de Excepción en Morona Santiago terminará y no será renovado

Tras los hechos violentos en Panantza, se dictó el Estado de Excepción en Morona Santiago, que terminará este miércoles y no será renovado, aunque no se desmovilizará al personal militar y policial en esta localidad, explicó el ministro Coordinador de Seguridad, César Navas.

“El Estado de Excepción está por concluir de aquí a un par de días, no lo vamos a renovar a menos que cambie alguna situación particular durante este tiempo”, comentó

Agregando que lo que quieren es “dar toda la tranquilidad para que el proceso electoral se lleve de la mejor manera”.

Además mencionó que el pedido va hacia la dirigencia para que sea responsable y que no insista en actos de violencia en estos días. “Nosotros vamos a estar atentos. No vamos a desmovilizar a los miembros de Fuerzas Armadas ni Policía Nacional que se encuentran allá, pero no estaremos en Estado de Excepción”.