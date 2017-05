‘Era una mujer de retos y nada le quedó grande’

“Mi niña linda, nada ni nadie te podrá arrancar de mi corazón. Te amé, te amo y te amaré hasta la eternidad. Me diste muchísimas satisfacciones en tu corta vida, me he sentido orgullosa de tus logros, de tu don de gente, de tu entrega incondicional a la familia, a tu trabajo y a todo lo que te proponías hacer”. Con estas palabras en Facebook, Ana Delia Vergara despidió a su hija, Lina María Bolaños, l a médica colombiana que fue asesinada en su apartamento junto a su pareja, Richard Field, en Boston ( Estados Unidos ).