En un país muy, muy lejano, existe un reino distinto a los demás. Kingdom of the Little People (El reino de la gente pequeña) es un parque temático cerca de la ciudad de Kunming, China. Los empleados del parque son una comunidad de enanos (ninguna supera el 1,30m) cuyo trabajo consiste en entretener a los turistas a base de bailecitos y canciones.

Vía Infobae