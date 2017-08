El presidente Lenín Moreno pide evitar que en el 2021 aparezca ‘la bestia’

El presidente de la República, Lenín Moreno, utilizó un pasaje bíblico, durante una cita con empresarios, para parafrasear un pedido a la ciudadanía acerca de aprender a identificar los tiempos y no permitir que se cumpla una ‘profecía’ para el 2021, año en que se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales.

Se refirió a Apocalipsis 13:18, que explica la aparición de un personaje con características malvadas. Moreno dijo: “Como dice la Biblia ‘el que tenga inteligencia, quien tenga entendimiento, adivine el número de la bestia…’”.

Con tono sarcástico, y en medio de la risa de los presentes, Moreno dijo que había calculado dicho número. “Medio tratando con la mecánica cuántica de sacar del encriptamiento, y no sé, (pero) el 666 me da 2021, no sé por qué; sumando, restando, poniendo, quitando el número que pensaste…”.

El primer mandatario dijo, “lejos de lo que cualquiera pueda pensar”, que las profecías no son para que se cumplan. “Pero como somos tan idiotas, es como que dentro de cada concepción humana, tendríamos el deseo de inmolarnos; vamos a evitar inmolarnos…”.

Entrega de créditos de CFN

Moreno cuestionó a quienes critican su plan Casa para Todos, del que dijo es una muestra de que continúa con su criterio socialista, pero con marcadas diferencias. “Lo primero que manifesté es ‘vengo con la mano extendida’; algunos no confiaron, algunos decían ‘seguro va a ser lo mismo’… Hay quien odia la diversidad, nosotros amamos la diversidad, amo que pienses diferente…”.

Antes de la intervención de Moreno, Santiago León, de la Corporación Financiera Nacional (CFN), presentó un plan de entrega de créditos productivos, para lo cual se han destinado 700 millones de dólares.

Explicó que las solicitudes de créditos, con tasas de interés de 7,7% y plazos de hasta 15 años (con cuatro de gracia), serán revisadas y aprobadas en 15 días. “La CFN busca ser una verdadera banca de desarrollo”.

Efraín Vieira, gerente del Banco del Pacífico, también presentó un plan para otorgar créditos a emprendedores, a 9 % y 16 % de interés, con plazos de 60 y 84 meses.

