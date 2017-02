El Departamento de Estado de EE.UU. recibe hoy a Galo Chiriboga

El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, se reunirá hoy, a las 10:00, en Washington, con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a fin de establecer mecanismos de colaboración para obtener información sobre el caso Odebrecht. Chiriboga viajó acompañado de la fiscal provincial de Guayas, Patricia Morejón, y el fiscal Wilson Toainga.

En Estados Unidos se integrará a la comitiva ecuatoriana el embajador Francisco Borja. Durante su permanencia en Washington, Chiriboga también participará en foros sobre derechos humanos y mantendrá encuentros con medios de comunicación internacionales.

El encuentro del Fiscal con el Departamento de Justicia de EE.UU. lo tramitó la embajada de Ecuador en Washington, de acuerdo con los protocolos diplomáticos y jurídicos para el intercambio de información oficial que permitan avanzar con las investigaciones en torno a las coimas repartidas por Odebrecht. La Fiscalía de Ecuador inició de oficio las investigaciones sobre Odebrecht, el 22 de diciembre de 2016, inmediatamente después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. hizo público el caso.

Es así como realizó un allanamiento a las oficinas de la constructora brasileña en Guayaquil. La Fiscalía también allanó las oficinas de Odebrecht en Quito y recabó los testimonios de los ejecutivos de esta empresa en Ecuador. Además, solicitó como acto urgente a un juez que prohíba a las entidades del Estado contratar con Odebrecht, mientras se desarrollan las investigaciones, pedido que fue aceptado y se encuentra en plena vigencia. Dentro del caso Odebrecht, la Fiscalía solicitó asistencia penal a Estados Unidos, Brasil, Suiza y España.

Pidió información de los contratos que la firma brasileña mantiene en Ecuador a la Contraloría, Procuraduría, Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y a las superintendencias de Bancos y Compañías. Audiencia fue diferida por un atraso La jueza Ana Lucía Cevallos convocará a las partes procesales a través de los respectivos casilleros judiciales, para la audiencia preparatoria de juicio contra Álex B., exgerente de Petroecuador, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

La diligencia judicial estaba convocada para las 09:30 de ayer, en el Complejo Judicial Norte de Quito, pero no se instaló porque el representante de la Procuraduría General del Estado llegó con media hora de retraso. En primera instancia, la jueza difirió para el viernes 3 de febrero, pero Diego Velasco, abogado de Álex B., afirmó que no puede comparecer esa fecha porque tiene que viajar a Chone, provincia de Manabí, a defender otro juicio penal. La jueza, tras revisar el cronograma de juicios por el Consejo de la Judicatura, vio que la agenda estaba saturada, por lo que no fijó una fecha.

El fiscal Franklin Bravo señaló que antes de concluir la instrucción fiscal, la defensa de Álex B. realizó una petición de procedimiento abreviado, por lo que la Fiscalía informó a la jueza, quien resolvió que este tema será resuelto durante la audiencia. Diego Velasco, al referirse al procedimiento abreviado al que podría acogerse su defendido, dijo que en esta audiencia se puede formular la petición que haga una de las partes, si el fiscal concede que sea en esta diligencia.

