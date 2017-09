EE.UU. envió datos relacionados con el caso Odebrecht

Nuevos datos se conocieron ayer, 19 de septiembre de 2017, en torno a la investigación del caso Odebrecht. El fiscal general, Carlos Baca, aseguró que Estados Unidos “ha remitido a Ecuador información muy relevante”.

El funcionario no entregó detalles, aunque adelantó que los datos están relacionados con “movimientos del sistema informático” de la constructora brasileña. Estos serán procesados en los “próximos días” y Baca señaló que los pondrá en conocimiento de la ciudadanía y de la justicia. “Tan pronto esté la información acá, que ya está viniendo a Ecuador, la daremos a conocer al país”, aseguró el Fiscal, tras participar en la ceremonia de posesión del nuevo comandante policial, Ramiro Mantilla.

Una primera asistencia penal, que fuera solicitada a Estados Unidos, data del 29 de diciembre del 2016. Ese día, el entonces fiscal general Galo Chiriboga señaló que la información solicitada “debe ceñirse a hechos referentes a todo tipo de ilícitos que habrían cometido los ecuatorianos”. El caso de los sobornos estalló precisamente en EE.UU., el 21 de diciembre del 2016, Ese día, el Departamento de Justicia reveló que Odebrecht pagó en Ecuador USD 33,5 millones de forma ilegal.

Ramiro Román, jurista y exmagistrado de la Corte Suprema, dice que este aporte de EE.UU. podría aclarar la estructura de corrupción que se indaga. “Si la contestación está hecha dentro un marco legal y lícito, eso tiene que ser valorado por la Fiscalía. Y si hay información positiva , debe ser tomada en cuenta para que avance la investigación o, en su defecto, permita tener los medios probatorios suficientes para poder acusar a los sospechosos”. Hasta ahora, la Fiscalía rastrea cinco tipos de delitos por el caso Odebrecht.

En el de asociación ilícita constan, por ejemplo, el excontralor Carlos Pólit, Ricardo Rivera y el vicepresidente, Jorge Glas. Sobre estos dos últimos, hoy, 20 de septiembre, declara bajo juramento Alfredo Alcívar, exempleado de Televisión Satelital. El lunes 11 de septiembre, él ya acudió a la Fiscalía y entregó material que revelaría un sistema de comunicación existente entre Rivera y Glas. Ayer, en entrevista con Radio América, el Vicepresidente reconoció que sí mantenía comunicación con su tío Rivera. Pero hizo una aclaración: “Por supuesto que van a haber correos personales. Cuando se iba de viaje le encargaba un reloj, unos video­juegos para los chicos o vitaminas.

Y algún tema inherente a las telecomunicaciones, pero porque antes no se sospechaba de Rivera”. El 9 de agosto pasado, cuando fue interrogado en la Fiscalía, la agente Diana Salazar le preguntó al Segundo Mandatario lo siguiente: ¿Con qué frecuencia se encontraban (con Rivera)? El funcionario respondió: “una vez al año, por fin de año o cumpleaños de mi madre, solo de ese tipo, por cuanto es hermano de madre de mi madre”. Ayer, Glas tampoco descartó “que haya información manipulada (en torno a los datos proporcionados por Alcívar)”. “De hecho, le estoy demostrando que mi cuenta Yahoo fue ‘hackeada’.

Entonces, lo primero que se debe verificar es si los correos electrónicos son reales, si no fueron manipulados o pudieron haber sido sembrados, porque no hay cadena de custodia. Eso no es prueba. En todo caso, que se investigue”. Mientras esto sucedía en Quito, en Guayaquil el abogado de Rivera, Aníbal Quinde, presentaba una demanda en contra de Alcívar.

La diligencia judicial se realizó en la Fiscalía provincial del Guayas. “Se presentó la denuncia en contra de este señor, por la sustracción de información”. La queja judicial se presentó con base en el artículo 178 del Código Penal. Esa normativa dice que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video (..) será sancionada con cárcel de uno a tres años.

En la Fiscalía también dio su versión libre y voluntaria el capitán de Policía Francisco Beltrán. Este oficial confirmó que habló con Alcívar, y que le recomendó que entregara a las autoridades la información que él poseía. Este Diario accedió a las 13 preguntas que el fiscal Wilson Toainga le planteó a Beltrán. Allí, el agente investigador le consulta al uniformado si le indicó a Alcívar cuál era el procedimiento que debía dar a esa información. Beltrán responde que sí y que “como policía elaboré mi parte, que reposa en la Fiscalía”.

Toainga también le consulta si el encuentro con Alcívar fue puesto en conocimiento de los jefes policiales y él responde que sí, y asegura que en el parte policial además planteó que, de ser necesario, se incluya al delator en la Unidad de Protección para Víctimas y Testigos de un delito. En contexto ​ Durante la administración de Galo Chiriboga, también se pidió asistencia penal a Brasil, a Suiza y a España. El caso Odebrecht estalló en diciembre del 2016, cuando EE.UU. denunció el pago de sobornos en toda la región.

Prensa Informa