Ecuador se lució en el último día de competencia del canotaje

El último día de competencias de la disciplina de canotaje, terminó con buena cosecha de medallas para Ecuador, que logró tres de oro y una de plata.

Desde muy temprano, el equipo liderado por César de Cesare y Anggie Avegno, dominaron las aguas de la bahía de Taganga, extremo sur de Santa Marta.

El primero en salir al mar fue de Cesare, en la modalidad K1 200 metros. Con un tiempo de 37s53cs, el argentino-ecuatoriano logró el primer lugar al superar a Miguel Valencia de Chile y Alexander Concepción de República Dominicana.

En equipo masculino y junto a Washington Becerra, la dupla logró otra presea dorada en los K2 200 metros, al imponer un tiempo de 34s24cs.

“Fue una competencia muy dura, con rivales exigentes, pero gracias a Dios y al esfuerzo de personas y de mi compañero en la prueba de equipo, obtuvimos las medallas. En balance general del equipo, cumplimos las expectativas en un 85 por ciento y eso nos deja algo tranquilos”, expresó el campeón bolivariano.

Las medallas no paraban para nuestro país. Esta vez la deportista Anggie Avegno, dominó la bahía colombiana al llegar en primer lugar, modalidad C1 200 metros y dar la tercera medalla de oro en el penúltimo día de competencia de los Juegos Bolivarianos.

“Esta medalla es muy emotiva para mí, prometí a muchas personas que lo iba a lograr, me mandaron mensajes de apoyo y aquí estoy dando esta medalla. Me mentalicé en la de oro, no había otra medalla para mí en estos juegos”, manifestó emocionada Avegno.

Para cerrar la mañana en Taganga, la dupla conformada por Stefany Perdomo y Neida Angulo, otorgaron medalla de plata en los K2 200 metros con un tiempo de 40s68cs.

