Ecuador logra clasificación histórica al Mundial de Atletismo

La posta femenina 4×100 clasificó por primera vez en la historia a los Campeonatos Mundiales de Atletismo que este año se celebrarán en agosto en Londres, así lo confirmó la Federación Ecuatoriana de la disciplina.

El equipo, que viajó gracias al apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano, terminó séptimo en el Mundial de Relevos que se disputó hasta ayer en Bahamas, lo que fue suficiente para lograr el cupo a Londres, a donde llegan los ocho mejores equipos.

“Para nosotros fue un reto muy importante y la responsabilidad encima de que en el 2015 quedamos novenas y ahora teníamos que jugárnosla, meternos en la final A ese era nuestro propósito, las cosas no se dieron no siempre te salen como te las propones pero estamos aquí dando lucha”, comentó Marizol Landázuri.

El cuarteto conformado por Yuliana Angulo, Landázuri, Romina Cifuentes y Ángela Tenorio clasificó a la final B luego de ubicarse quinto en el Heat 2 con un tiempo de 44.54 segundos. En la final B volvieron a repetir los resultados de hace dos años y fueron primeras con 44.14 segundos.

“Yo me siento muy feliz por segunda vez representar a mi país en un Campeonato de Relevos, super contenta, nuestro objetivo era estar en la final A, pero no se dieron las cosas, estuvimos en la final B y repetimos otra vez los mismos resultados quedando primeras en nuestra serie. Estamos emocionadas y vamos a seguir con todo, espero que nos sigan apoyando nuestros dirigentes de Ecuador. Nosotros tenemos potencial y las ganas de luchar siempre y eso es lo importante”, dijo Tenorio.

Al final las atletas consiguieron el objetivo y lograron estar entre las siete mejores del certamen, luego de que los equipos de Brasil y Estados Unidos quedaran descalificados y no terminaran la carrera en la final A.

Para el certamen de este año Ángulo, Tenorio y Landázuri llegaron con la experiencia previa de ya haber competido en el 2015 en Nassau. Además Ángela y Marizol tuvieron su primera participación olímpica en Río 2016 avanzando hasta semifinales. “Para mí es muy grato tener a dos representantes de mi país corriendo con nosotras y teniendo una nueva integrante (Cifuentes); no es tan fácil porque no hemos corrido mucho pero nos sentimos felices, esperemos que nos sigan apoyando para poder tener mejores resultados en las próximas competencias”, dijo Ángulo.

La juvenil Romina Cifuentes se estrenó en la pista de T. Robinson Stadium y no desentonó. “Es una experiencia muy linda que me he llevado de acá de Bahamas, la competición estuvo muy dura, la serie, pero gracias a Dios y gracias al apoyo de nuestra familia de todo el Ecuador hemos quedado primeras de la final B”.

De su parte Maribel Caicedo estuvo como suplente. El equipo fue dirigido por los entrenadores Nelson Gutiérrez y Julio San Miguel. El viaje se pudo realizar con el auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano. El grupo tiene previsto arribar a Quito este lunes a las 11:30 en vuelo de Copa.