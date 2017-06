Dreer “La idea nuestra es pelear hasta el final”

El arquero del Club Sport Emelec, Esteban Dreer, comentó con respeto al partido que jugarán este miércoles ante el Macará, a partir de las 12h30, en el Estadio Bellavista de Ambato y las posibilidades de ganar la primera etapa en el Campeonato Nacional.

El guardameta manifestó “La idea nuestra es pelear hasta el final, la idea nuestra es tomarlo mañana con la seriedad porque me parece que el grupo, el equipo no se merece no pelear hasta la última fecha, creo que ganando si Dios quiere mañana, y el partido que tenemos con Barcelona, podemos estar cerca, pero creo que va a ser muy parejo, hasta la último se va a definir”.

Además sostuvo “Nosotros sí hemos desplegado mucho fútbol y a veces no hemos mantenido una regularidad, pero seguimos con el sueño y la idea de pelear hasta el último porque sabemos que dependemos un poco de nosotros también, porque nosotros podemos sacar los tres puntos mañana, después tienes en Casa Blanca y ellos se enfrentan con Delfín, creo que podemos tener chance, tanto nosotros como Barcelona”.