Dorregaray “Pensé que me iba a costar jugar por el tema de la altura”

Al nuevo refuerzo de Guayaquil City, Diego Dorregaray, no le fue bien en su debut en la segunda fecha del Campeonato Nacional, luego de derrota ante el Deportivo Cuenca 3-0 que se jugó este fin de semana.

El jugador comentó “Fue un partido raro para mi, perdimos, un sabor amargo, ahora a laborar esta semana para hacer las cosas bien”.

Sobre su desenvolvimiento en la cancha del Estadio Serrano Aguilar Dorregaray manifestó “ Pensé que me iba a costar, pensé que no iba a durar los 90 minutos, por suerte pude durar los 90 minutos, nunca había jugado en la altura, me costó un poco pero cambié de ritmo y pude terminar de la mejor manera”.

En cuanto al compromiso de este viernes ante el Club Sport Emelec sostuvo “Tenemos que estar atentos, Emelec tiene jugadores de mucha jerarquía, estar atentos en todas las líneas, así que hacer las cosas bien durante toda la semana para afrontar el partido del viernes y dejar los 3 puntos en casa”.

Al ser consultado sobre la cancha del Chucho Benitez en donde se llevará a cabo el próximo cotejo el jugador indicó “Es una cancha sintética, rápida, donde la pelota te pica, eso hay que saberlo manejar , adaptarse a esta cancha”.