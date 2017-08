Damián Lanza “La falta de continuidad me iba a pasar factura”

El arquero de Barcelona Sporting Club, Damián Lanza, comentó sobre el error que cometió durante el partido que se jugó este domingo ante Deportivo Cuenca, que le costó la derrota al plantel canario.

“Obviamente estoy muy dolido por la derrota, el equipo siempre está delante de cualquier situación y bueno después del error personal también molesto por eso pero son cosas del fútbol”, sostuvo.

El guardameta, que entró en el segundo tiempo del cotejo debido a una lesión de Máximo Banguera, aduce su falla a la falta de continuidad.

“Quizás en algún momento la falta de continuidad y regularidad me iba a pasar factura y fue el día de ayer que sucedió…Lo venía llevando bien durante cuatro, cinco años, sin tener ningún error grave, pero en algún momento sabia que podía llegar, no porque yo lo diga, la misma falta de regularidad hace que un jugador cometa un error, eso sucedió ayer bueno hay que seguir adelante, no queda de otra” argumentó Lanza.