Damian Díaz “Los vamos a hacer sufrir bastante”

“Ahora estamos pensando en Santos, sabemos que es uno de los mejores rivales de Sudamérica, bueno hay que tener los cuidados necesarios, pero seguramente ellos del otro lado deben saber que nosotros tenemos un buen equipo, un gran grupo y que los vamos a hacer sufrir bastante”, comentó el jugador del Barcelona Sporting Club, Damian Díaz, al referirse al partido de este miércoles ante el plantel brasileño por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En cuanto a las condiciones en que el BSC recibe a su rival mencionó “Tratamos de mantener la tranquilidad, gracias a Dios tenemos un grupo que puede jugar cualquiera, que al que le toca siempre lo trata de la mejor manera. Lo importante es que estamos recuperando jugadores más allá de que también tenemos algunos un poco lastimados, lo importante es que que a los que les toque jugar el miércoles lo harán de la mejor manera posible”.

Finalmente sobre el partido ante Independiente del Valle, Díaz reconoció algunas fallas en el juego, no obstante destacó el empate (1-1) conseguido.

“No pudimos ganar, Independiente tiene buen equipo, buenos jugadores, creo que el primer tiempo no fue del todo bueno, no hicimos lo que veníamos trabajando, no encontramos las situaciones que generalmente creamos en los partidos, después hicimos las cosas como para empatar el partido, lo pudimos lograr y después las cosas se emparejaron… Creo que fue un empate justo”, concluyó el Kitu.