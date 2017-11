Cristian Ramos “Tenemos deseos de ganar y asegurarnos la final contra Delfín”

El jugador del Club Sport Emelec, Cristian Ramos, comentó sobre el partido de este sábado que disputarán frente a Guayaquil City, valido por la fecha 21 de la segunda etapa del Campeonato Nacional.

“Tenemos los deseos de jugar, de ganar y asegurarnos la final contra Delfín”, expresó.

Ramos destacó la buena racha que vive el equipo eléctrico.

“Se habló que si jugabamos como lo veniamos haciendo en la Copa y por ahí tener un poco más de sacrificio en la hora de defender todos podíamos lograr victorias y eso nos dimos cuenta, a eso se debe”, detalló.

Al analizar a su rival sostuvo “Debemos tener cuidado igual, nosotros vamos a salir como siempre a atacar, pero debemos tener cuidado con los delanteros porque ellos capaz van a jugar de contra como casi siempre lo hacen los rivales que van al Capwell”.

Sobre su posible permanencia en el bombillo para la próxima temporada sostuvo que es incierta.

“Yo deseo salir campeón con Emelec y me gusta el club, me ha tratado bien pero aun no puedo decir nada porque no se nada de mi futuro.. Mi meta es salir campeón”.