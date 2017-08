CONCEJO DE QUITO NO APROBÓ EL ALZA DE PASAJES EN EL TRANSPORTE URBANO

El Concejo Metropolitano de Quito no votó este jueves 24 de agosto la propuesta de alza de pasajes presentada por la Comisión de Movilidad. En su lugar aprobaron que el informe pase para segundo debate a la Comision para perfeccionar el documento.

Según varios concejales el documento que les fue entregado no coincidió con la presentación del secretario de Movilidad, Darío Tapia. Sin embargo, pese a que los funcionarios recordaron que si la ordenanza no se aprobaba en segundo debate el tema quedaría congelado por un año, la propuesta no pasó.

Mientras se desarrollaba el debate, una masiva concentración de transportistas se ubicó frente al Palacio Municipal, quienes tras conocer la resolución se declararon en resistencia e insistieron en que no garantizan la continuidad del servicio por falta de recursos.

Los transportistas esperaban que se vote a favor del incremento en las tarifas de transporte urbano de $ 0,25 a $ 0,30.

Prensa Informa