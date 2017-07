Conaie y Gobierno se acercan

Siete años transcurrieron para que los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) vuelvan a ingresar a la Presidencia de la República a plantear sus propuestas, aunque no quedaron totalmente satisfechos.

En octubre del 2009, con Marlon Santi a la cabeza de la Conaie, fue la última vez que tuvieron contacto con el Gobierno. Y entonces Rafael Correa era el presidente.

Ayer, volvieron al Salón de Banquetes unos 60 dirigentes indígenas; entre ellos, el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, y el actual líder de la Conaie, Jorge Herrera, quienes entregaron al mandatario Lenín Moreno su plan urgente para la implementación del Estado Plurinacional e Intercultural de cinco ejes, aprovechando el llamado al Diálogo Nacional.

En la Plaza Grande los esperaban decenas de indígenas que vinieron en una caminata desde el parque El Arbolito.

Al mediodía, el jefe de Estado ingresó hasta el salón y los sorprendió notificándoles que la sede de la Conaie, en Quito, se les entregará en comodato por los siguientes 100 años. Y que había firmado el sexto indulto al indígena Tomás Jimpikit, de Morona Santiago.

Tres horas después de este encuentro, el dirigente reconoció que no podían decir que estaban satisfechos, pero que “hay una apertura a los cinco puntos del plan”.

Precisó que hay temas que pueden tener una respuesta “inmediata”, otros requerirán de la “voluntad política”, y hasta de un “análisis en las mesas del diálogo nacional”.

Además, el régimen se había comprometido a trabajar en la creación de una universidad indígena, y respetar la educación intercultural.

Pérez Guartambel se mostró incrédulo, y contó que tuvieron respuestas “escuetas, ambiguas, genéricas”.

“Estamos dando una oportunidad al Gobierno para que analice. Queremos los territorios, no despojo; queremos moratoria al extractivismo y ahí no hay negociación. Le veo bastante complejo el diálogo, es muy difícil, porque no nos vamos a contentar con caramelitos”, opinó Pérez.

En su cuenta en Twitter, el expresidente Rafael Correa escribió: “Entrega sede por 100 años a Conaie”, otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de “diferenciarse” no solo es desleal, es mediocre”.

La ministra de Justicia, Rossana Alvarado, calificó de importante “recuperar el diálogo después de algunos años”, aunque eso no quiere decir “que estén de acuerdo al 100% en todas las demandas”.

