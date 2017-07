Cevallos “Yo pensé que Checa era mi amigo”

José Cevallos, gerente de Clan Juvenil, se pronuncio en torno al conflicto interno entre la dirigencia y los jugadores que conllevó que el fin de semana no se presente el primer plantel en el duelo ante Liga de Quito.“Tomamos esa decisión el sábado porque ya estábamos hartos de los chantajes”, dijo Cevallos en entrevista con radio Área Deportiva… Les hemos pagado hasta abril, el jueves pagamos mayo, no sé de donde sale los 4 meses que dice Checa”, manifestó el directivo.

Además comentó “Yo pensé que Checa era mi amigo, hasta he tomado con él pero él dirige al grupo y eso no me gusta… No queremos que continúe Luis Checa, le daré una letra de cambio mensual y la cambiaremos por su cheque”.

Mientras tanto, Julio Asad ratificó su postura de no continuar como director técnico del equipo.