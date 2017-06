Certificados de votación definitivos para quienes no pudieron votar se entregará este 1 de julio

Las papeletas definitivas para los ciudadanos, que por diversas causas no pudieron ejercer su derecho al voto en las pasadas elecciones presidenciales serán entregadas para este 1 de julio, mientras tanto las Delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), entregan certificados provisionales.

“Hasta levantar la base de datos de los no sufragantes, y de las personas que no acudieron a integral las juntas receptoras del voto, estamos entregando un certificado provisional que no tienen ningún costo”, informó Edmo Muñoz, Secretario Electoral de Pichincha.

Aunque el máximo organismo electoral, está recibiendo justificaciones de ausentismo al sufragio desde el 10 de abril, para exonerar del pago de la multa, dependiendo el caso.

Las multas que deberán cancelar las personas que no hayan votado, ni justificado van desde US$ 37,50, es decir el 10% de un salario básico unificado. Y en el caso de no haber asistido como miembro de junta receptora del voto, la sanción es de US$ 56,25, lo que quiere decir un 15% de un salario básico unificado.

La entrega del certificado definitivo para las personas que deban pagar las multas, se las realizará posterior al pago de las mismas.