Capriles votó y envió un mensaje a Maduro: “Le recomendaría que vea lo que está pasando y cancele el fraude Constituyente”

“Estamos sacándonos la espina del referéndum que nos robaron el año pasado“, indicó el dirigente de Primero Justicia, en alusión al proceso revocatorio frustrado por el Poder Electoral. El líder opositor fue consultado varias veces por cifras de participación, pero prefirió no revelar las estimaciones “para evitar triunfalismos”, ya que considera que la asistencia será el dato más importante de la jornada. “Esta no es una competencia entre el sí y el no. Queremos ratificar que en el país hay democracia”, señaló.