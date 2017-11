Bus eléctrico inicia su recorrido en Guayaquil

Desde este miércoles, a las 06:00, inicia su recorrido el bus eléctrico que se incorpora al servicio del transporte público de la línea 89, el que circulará en el norte y centro de Guayaquil.

Este vehículo no usa gasolina, no hace ruido, tiene aire acondicionado, abre sus puertas sólo cuando está detenido, su velocidad no sobrepasa de los 60 km por hora y es controlada a través de un softwarwe. Su capacidad es de 80 pasajeros.

Bryan Silva, vicepresidente de la compañía Saucinc (línea 89), indicó que este transporte se pondrá a prueba durante tres meses en convenio con la empresa china

Si los resultados son favorables la compañía de transporte renovará su flota de 25 unidades hasta mediados del 2018.

Aquí el recorrido de este día.

Prensa Informa