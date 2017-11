Bruno Mars pidió fruta típica del país para su concierto en Quito

Fruta típica ecuatoriana, verduras, agua Fiji, café y vino. Estos son algunos de los requerimientos gastronómicos que solicitó el cantante estadounidense Bruno Mars para el camerino que ocupará en el estadio Atahualpa este próximo 2 de diciembre del 2017.

Mars, quien llegará a Quito después de visitar Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago y Lima con su gira 24K Magic, también solicitó toallitas húmedas, conexión a Internet y una dotación de dulces. La producción escénica del show del intérprete de When I Was Your Man estará ambientada en la década de los noventa y contará con un potente equipo de pirotecnia.

Para el montaje se está armando un techo de 28m x 20m denominado Eurotruss, a esta pieza se unirá una sobretarima (escenografía) que llega de Estados Unidos, 790 luces móviles y 20 generadores de energía. Para armar esta estructura trabajan, actualmente, 480 personas.

Mars llega al país después de que el pasado domingo 19 de noviembre de 2017 se convirtió en el máximo galardonado de los American Music Awards, con un total de siete premios. Un reconocimiento a su nuevo trabajo en el que se incluyen éxitos como Perm, That s What I Like y 24K Magic.

