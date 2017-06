Barcos “Tenemos que mantener la historia de Liga”

Liga de Quito retomó los entrenamientos con miras al partido de este miércoles ante Barcelona Sporting Club, a partir de las 19h15, en el Estadio Casa Blanca, en la capital de la República.

Para este encuentro el plantel albo podrá contar con el delantero Hernán Barcos quien cumplió con la fecha de suspensión.

En una rueda de prensa el jugador se refirió al cotejo frente al BSC, indicó que el objetivo es “Mantener la historia de Liga, en este estadio cada uno sabe es responsable y tenemos en la cabeza eso y no solo eso sino ganar también el partido”.

Además, comentó “Presión no tenemos, si tenemos responsabilidades, que no se haya dado los resultados no quiere decir que somos un desastre, si analizamos todos los partidos perdimos muchos por errores nuestros que sí tenemos que mejorar porque estando en un club como Liga no podemos cometer esos errores”.

Al ser consultado sobre su rival Barcos sostuvo “Barcelona es un equipo que anda muy bien, esta claro, están con confianza, nosotros respetamos, pero en nuestra cabeza tenemos que ser protagonistas, intentar buscar el partido en el primer minuto y no dejarlos jugar a ellos”.