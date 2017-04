(AUDIO) Christian Ramos “Yo en ningún momento pensé en irme en junio”

Al igual que la dirigencia del Club Sport Emelec, el jugador Christian Ramos, desmintió una supuesta salida del plantel eléctrico.

“La relación (con Emelec) esta muy bien, yo en ningún momento pensé en irme en junio como se estaba diciendo, yo me siento muy cómodo en el club, me siento cómodo con mis compañeros, estoy sí intranquilo porque no juego, pero estoy cómodo”, aclaró

Ramos desconoce de dónde salió el rumor sobre la presunta desvinculación del equipo millonario al que calificó como “totalmente falso”.

Sobre su rol dentro del plantel expresó “Estoy trabajando, esperando siempre la oportunidad para jugar y mostrarme, yo no pienso irme de Emelec y si me voy de Emelec, me voy siendo campeón”.

En cuanto al empate (3-3) que consiguieron los eléctricos en el partido frente al Delfín y los minutos que tuvo en dicho encuentro, La Sombra sostuvo “Me siento muy bien, comprendiéndome mucho más con mis compañeros, lamentablemente no se pudo ganar, se nos escapó el triunfo, pero yo me siento cada día mejor”.