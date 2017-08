Asambleístas dispuestos a bajarse el sueldo por austeridad

Lo que no se topa

° Los legisladores coinciden en que, a pesar de la necesidad de reducir gastos y de ahorrar, lo que no se puede topar es el trabajo en territorio de la Asamblea en momentos que ha iniciado una etapa de diálogo con diferentes sectores. Comisiones como las de Justicia, Participación Ciudadana y Biodiversidad han sesionado en otras localidades y han socializado los proyectos de Ley que están en cada mesa legislativas. Wilma Andrade (ID) dijo que se justifica acercarse a los sectores sociales que en muchos casos no pueden movilizarse hacia la Asamblea, pero que todo depende de que en verdad se recojan sus criterios. “Creo que hoy más que nunca los asambleísta deberíamos ir a territorio, a debatir con nuestros electores posibles salidas a la crisis que no signifiquen golpear los bolsillos”, añadió Jeannine Cruz (CREO).

Cifras

5.009 gana cada asambleísta.

686.233 dólares al mes gasta el Estado en este rubro.