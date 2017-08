Arturo Mina confirmó su traspaso al Yeni Malatyaspor

El ecuatoriano habló en exclusiva para Diario Extra donde confirmó que es un hecho que deja River y está feliz porque lo que buscaba era jugar, y sabía que en el equipo argentino no iba a ser posible.

“Se habló mucho de los equipos, pero gracias a Dios todo se dio a favor. No soy de hablar tanto, me toca partir al Malatyaspor donde me esperan para la revisión médica y firmar unos documentos, lo bueno es que todo este tiempo me he mantenido entrenando, tanto en Esmeraldas en las vacaciones como en Buenos Aires”, detalla el rotativo ecuatoriano.

“Estoy feliz, yo lo que deseo es jugar, el fútbol es mi vida, mi pasión y se que en Turquía me va a ir bien”, complementó.

Prensa Informa