Argentina dictamina cadena perpetua para varios represores de la dictadura militar

Los represores Jorge Eduardo el ‘Tigre’ Acosta, ex jefe de tareas del Grupo de Inteligencia 3.3.2., y Alfredo Astiz, ex oficial de la Armada, fueron condenados a cadena perpetua tras ser considerados culpables de cometer “homicidios, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos para obtener información”, entre otras acusaciones comprobadas en la causa judicial, como la “sustracción de menores de diez años”. El ex piloto de Aerolíneas Argentinas, Mario Daniel Arru, vinculado a los ‘vuelos de la muerte’, recibió la misma pena y pasaría el resto de su vida en prisión.

Este miércoles se dio a conocer la sentencia sobre 789 violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar de Argentina, entre 1976 y 1983, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), tras juzgarse a 54 presuntos represores. Inicialmente había 65 imputados, pero el número de implicados se redujo por fallecimientos o problemas de salud.

Pasadas las 16:00, los representantes del juzgado procedieron a leer su resolución en voz alta. Antes de ello, destacaron que, pese a los reclamos de las defensas para pedir la “extinción de la acción penal”, estos delitos no prescriben “por ser crímenes de lesa humanidad según el Pacto de San José de Costa Rica”.

Prensa Informa