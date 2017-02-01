Árbitros para la segunda fecha del Campeonato

Estos son los árbitros, horarios y programación oficial de la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano Copa Banco del Pacífico, que se debe de jugar este fin de semana en los distintos estadios del país.
Partido : U.CATOLICA vs. CLAN JUVENIL
Ciudad :QUITO
Estadio :OLIMPICO ATAHUALPA
Fecha :04/02/2017
Hora : 12:00
CENTRAL : GUILLERMO ENRIQUE GUERRERO ALCIVAR Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 1 : CHRISTIAN DANIEL LESCANO GUERRERO Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 2 : LUIS HEDISON GONZALEZ CORDERO Categoría : 1° A
4to ARBITRO : RUBEN DARIO ARROYO GOMEZ Categoría : 1° B
ASESOR DE ARB. : BLASCO ALONSO PALOMEQUE CASTRO
COMISARIO :CARLOS ALBERTO GARZON PEREZ
DIRECTV
Partido : INDEPENDIENTE DEL VALLE vs. D.CUENCA
Ciudad :SANGOLQUI (RUMIÑAHUI)
Estadio :RUMIÑAHUI
Fecha : 05/02/2017 Hora : 16:00
CENTRAL : JEFFERSON ORLANDO MACIAS QUIROZ Categoría : 1° A
ASISTENTE 1 : LUIS GEOVANNY VERA MANTUANO Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 2 : DENNYS HECTOR GUERRERO TORRES Categoría : 1° A
4to ARBITRO : RENE FABIAN MARIN INCA Categoría : 1° B
ASESOR DE ARB. : SANTIAGO HUMBERTO VALLEJO PALACIOS
COMISARIO :WILMAN RAMIRO ROBBY BENITEZ
DIRECTV
Partido : L.D.U.QUITO vs. DELFIN S.C.
Ciudad :QUITO
Estadio :L.D.U.QUITO
Fecha :05/02/2017
Hora : 11:30
CENTRAL : OMAR ANDRES PONCE MANZO Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 1 : EDWIN PAUL BRAVO GUTIERREZ Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 2 : EDISON FERNANDO VASQUEZ OÑATE Categoría : 1° A
4to ARBITRO : DIEGO ARMANDO MACIAS CHAVEZ Categoría : 1° B
ASESOR DE ARB. : SEGUNDO JACKSON DIAZ MATAMBA
COMISARIO :WILSON EUGENIO LEON PEREZ
DIRECTV
Partido : BARCELONA S.C. vs. MACARA
Ciudad :GUAYAQUIL
Estadio :MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
Fecha :05/02/2017
Hora : 16:30
CENTRAL : RODDY ALBERTO ZAMBRANO OLMEDO Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 1 : RICARDO FABIAN BAREN CORDOVA Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 2 : JUAN ENRIQUE CRUZ CALDAS Categoría : 1° A
4to ARBITRO : MARIO GEOVANNY ROMERO CORDOVA Categoría : 1° B
ASESOR DE ARB. : FERNANDO EFRAIN BENIGNO TAMAYO SIGUENZA
COMISARIO : SUSANA MARGARITA MARCA CORRALES DIRECTV
Partido : RIVER PLATE vs. C.S.EMELEC
Ciudad :GUAYAQUIL
Estadio :CRISTHIAN BENITEZ
Fecha :04/02/2017
Hora : 18:00
CENTRAL : LUIS EDUARDO QUIROZ PRADO Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 1 : BYRON NORBERTO ROMERO IBARRA Categoría : FIFA 1° A
ASISTENTE 2 : GUILBER ARMANDO GRACIA VALDEZ Categoría : 1° A
4to ARBITRO : GABRIEL ISMAEL GONZALEZ CORDERO Categoría : 1° B
ASESOR DE ARB. : RAMON LEONEL ROMERO PINARGOTE
COMISARIO : GERMAN MARCELO SALAZAR MOSQUERA DIRECTV
Partido : FUERZA AMARILLA S.C. vs. EL NACIONAL
Ciudad : MACHALA
Estadio : NUEVE DE MAYO
Fecha :04/02/2017
Hora : 16:00
COMISARIO : ELTON IKO GARCIA LOPEZ
SUPLENTE GENERAL DE LA FECHA
Central: MARLON GREGORIO VERA SOLIS
Asistente: DAVID ALBERTO VACACELA GARCIA