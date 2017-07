Anulan prueba del polígrafo en exámenes de ingreso para policías en Ecuador

En el proceso de reclutamiento 2017-2018 de ingreso a la Policía Nacional Ecuatoriana (PNE), se anuló la prueba del polígrafo, test fundamental en los exámenes que realiza la institución.

La iniciativa, surgió mediante Acuerdo Ministerial N° 4348, expedido por el entonces ministro del Interior, José Serrano, en mayo de 2014, que sea como requisito que los aspirantes al formar parte de la PNE, deberían pasar el detector de mentiras, que evaluaba aspectos de reacción ante diferentes hechos delictivos.

Pero, los resultados de su aplicación no fueron los esperados, uno de cada tres aspirantes falló: la Inspectoría General descalificó a mil candidatos por fallas en sus pruebas.

Ante esta situación, las autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional establecieron que la prueba del polígrafo ya no será vital; es decir, si una persona falla en este examen, hay que hacerle otro para saber si está o no apto, pero ya no es definitiva’, manifestó la presidenta de la comisión de Admisión o Reclutamiento del Ministerio del Interior, Daniela Valarezo.

Explicó que de los dos mil 810 cupos o nuevas plazas que se crearán a través del presente proceso, los 400 postulantes mejor puntuados ingresarán en enero a la Escuela Superior de Policía, a fin de hacer el curso para oficiales.

Mientras que los dos mil 410 restantes, en marzo iniciarían el curso de formación para personal de línea, el cual durará un año y medio.

De los 400 cupos para oficiales, este año se decidió, que 80 sean para mujeres y antes eran solo 50 féminas.

Además, como un hecho histórico, por primera vez se destinarán 250 plazas de policías para jóvenes oriundos de las etnias amazónicas, quienes cumplirán sus labores en su misma jurisdicción.