Alfaro Moreno inconforme con decisión de la FEF

Carlos Alfaro Moreno, Vicepresidente de Barcelona Sporting Club, se refirió al inicio de la segunda etapa del Campeonato Nacional y los partidos amistosos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

“Tenemos un plantel del cual nos sentimos orgullosos, muy enchufado, en lo que es el comienzo de la segunda etapa y bueno la meta es arrancar con todo”, expresó Moreno.

Sobre Marcos Caicedo, el dirigente manifestó “Detalles de arreglo ya no falta nada, estamos procediendo a la firma de los papeles, los documentos los estamos confeccionando, la gente de León, ayer estuvimos en contacto pidieron todos los detalles para luego proceder a la firma… Marcos ya esta inscrito en Barcelona”.

En diálogo con los medios de comunicación, el Vicepresidente de los canarios, comentó con respecto al partido de Ecuador ante Trinidad y Tobago, el próximo 26 de julio “Me incomoda el partido, el cansancio de los jugadores de Barcelona y me incomoda adelantar el partido contra Fuerza Amarilla… No tengo nada contra el cuerpo técnico de la Tri, es mi amigo. Yo quiero a mis jugadores frescos para los objetivos del club. Hoy sinceramente me importa más Barcelona”.