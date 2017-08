Alemán sobre Estudiantes: “No está nada dicho”

Pese a que Barcelona anunció la semana pasada el traspaso oficial, el volante prefirió no dar por hecho su fichaje con el conjunto argentino sino asegurar que todavía falta la firma.

“Todavía no está definido, faltan algunos detalles, vine a arreglar algunos asuntos, creo que me toca regresar en unos tres días y lo haría con todas mis cosas”, expresó Alemán.

Su vinculación todavía no está finiquitada. “No está nada dicho, no está la firma todavía. Falta un documento de club a club sino me toca regresar a Barcelona”.

Y por último, espera que los dirigentes se pongan de acuerdo: “Eso tienen que arreglar entre dirigentes, lo económico no es, porque eso está solucionado”.

Prensa Informa