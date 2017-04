7 medios son sancionados por la SUPERCOM aunque Lenin Moreno pide declinar la sanción

Por no haber difundido información publicada por el diario argentino Página 12, que estableció una supuesta relación del ex candidato presidencial Guillermo Lasso con empresas en paraísos fiscales, el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, anunció la sanción de 10 salarios mínimos a los medios de comunicación La Hora, El Universo, El Comercio, Expreso, Teleamazonas, Televicentro y Ecuavisa por censura previa.

Ochoa, indicó que “a criterio del Observatorio Ciudadana por una Comunicación de Calidad habría sido invisibilizada, generando censura previa, sobre un tema vital para el país como es la elección presidencial”, comentó.

Criticó que se haya dado paso a la demanda, desconociendo que la LOC impone en su artículo 56, literal 2 que atienda, investigue y resuelva las denuncias o reclamos formulados por los ciudadanos.

Más tarde el presidente de la República electo, Lenín Moreno, afirmó que ha intercedido para que la Superintendencia de Comunicación (Supercom) deje insubsistente la sanción a los 7 medios privados por haber incurrido en censura previa.

Estas declaraciones las realizó antes de su ingreso a la XV sesión de la Dirección Nacional del Movimiento Alianza PAIS, en Quito.

Pero a diferencia del Mandatario electo, el presidente saliente, Rafael Correa, se mostró favorable a la sanción contra los 7 medios privados.

“Qué bueno que se empoderen los ciudadanos para no ser manipulados. Porque, no me vengan con cuentos (…) de que es la línea editorial. Es decir que la línea editorial es publicar dos semanas en titulares la columna de chismografías de un diario amarillista, La Estrella de Panamá, acusado por lavado de activos, donde trataban de involucrar en actos de corrupción al vicepresidente Jorge Glas”, dijo Correa antes de ingresar a la sesión de la Dirección Nacional de Alianza PAIS.

Y qué bueno que tengamos una Ley de Comunicación que empodere a los ciudadanos para defender sus derechos, el derecho a la información”, finalizó Correa.