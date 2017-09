13 organizaciones coinciden en la extinción del Cpccs

La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el cese de las actuales autoridades de control, la eliminación de la reelección indefinida y cambios en la Ley de Comunicación son los temas que tienen consenso entre las agrupaciones que proponen una consulta popular.

Un sondeo entre 13 organizaciones sociales y políticas y a una comisión legislativa. Sus representantes proponen, al menos, 16 temas que podrían ser consultados a los ecuatorianos. A más de los cuatro puntos que generan coincidencias, se mencionan otros, como el restablecimiento del aporte del 40% del Estado al Seguro Social, convocar a una asamblea constituyente de plenos poderes, derogar la Ley de Plusvalía, eliminar el techo de las utilidades para los trabajadores, revisar la tabla de consumo de drogas, entre otros. La posibilidad de una consulta popular, que fue una de las banderas comunes de la oposición en la pasada campaña electoral, ha vuelto al debate tras el anuncio del presidente Lenín Moreno.

El lunes dijo: “No dudaré en acudir a la voz del pueblo” si alguien quisiera poner en riesgo la institucionalidad del país. La posibilidad de una consulta popular fue tratada por primera vez en el bloque legislativo de Alianza País, la noche del miércoles.

Según Yofre Poma, se acordó solicitar una reu­nión con Moreno para que aclare bajo qué términos y sobre qué temas se podría realizar la consulta. Doris Soliz cree que se debe conocer cuáles son los objetivos. “Jamás auparemos ningún mecanismo, por más democrático que sea, para retrocesos o por privilegios de grupos particulares”.

Por ejemplo -comentó- no se apoyará la eliminación del Cpccs, ya que esto significaría una reestructura del Estado y, según la Constitución, esto solo puede hacerse a través de una asamblea constituyente. Sin embargo, es justamente la supresión de este organismo -encargado de la designación de las autoridades de control- el único punto en el que las 13 agrupaciones consultadas coi­nciden totalmente. Unidad Popular, Cauce Democrático, SUMA, Izquierda Democrática, Creo, Partido Social Cristiano, Corporación Participación Ciudadana, Comisión Nacional Anticorrupción, Conaie, Pachakutik, Mesa de Convergencia, Unidos por la Democracia y Comisión legislativa de Participación Ciudadana han pedido públicamente a Moreno que convoque a una consulta para dar de baja al Consejo.

Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, considera que esta es una propuesta que tiene un tinte político y que busca que se regrese a la selección con base en cuotas políticas. ¿Por qué eliminar el Consejo? Las organizaciones sociales y políticas consideran que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha cumplido con sus objetivos de seleccionar autoridades independientes y contribuir a combatir la corrupción en el aparato estatal. Sin embargo, el oficialismo dice que para esto se requiere una asamblea constituyente. Henry Cucalón, del PSC, aclara que eliminar el Consejo no implica modificar la estructura del Estado, porque la Función de Transparencia no desa­parecerá por el hecho que uno de sus organismos no esté o pierda competencias.

