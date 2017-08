Por qué será necesario adelantar el reloj que anticipa el aumento de los mares

Tú has escuchado esto antes: La Tierra es compleja y cambia constantemente, así que ¿cómo pueden saber los científicos que quemar combustibles fósiles hará tanto daño al planeta? Este argumento nunca ha sido convincente. No es un misterio que la adición de gases de retención de calor a la atmósfera provoca el aumento de la temperatura. Algunas dudas no favorecen precisamente a los más escépticos: las cosas podrían ser peor de lo esperado, no solo mejor.